Под Кемерово полностью выгорел рейсовый автобус с пассажирами

В сети появилось видео горящего автобуса на трассе Кемерово - Яшкино

Накануне вечером, 5 июня, на трассе Кемерово - Яшкино загорелся автобус с пассажирами.

Очевидец на легковом автомобиле остановился, чтобы помочь потушить огонь огнетушителем. Но пламя очень быстро распространялось по салону автобуса, что потушить пожар своими силами не представлялось возможности. Поэтому он отъехал на безопасное расстояние и снял пожар на видео.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, какой силы было пламя. По всей видимости, автобус выгорел полностью.

Сообщается, что в салоне из 22х пассажиров никто не пострадал. Они были вовремя эвакуированы из салона.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности в электрооборудовании автобуса.

Видео: YouTube/Дмитрий Шаталов