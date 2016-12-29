Под Иркутском перевернулась "скорая"

В аварии пострадало 4 человека, среди них 14 летний подросток

Авария произошла сегодня утром, 13 января, в 4 часа по московскому времени.

На трассе Р -255 "Сибирь" автомобиль "скорой помощи" двигался из города Зима в областной центр. ﻿В районе населенного пункта Малиновка водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где и перевернулся.

По предварительной информации в аварии четверо пострадавших. Среди них 14 летний подросток. Тяжесть травм пока не известна.

ГИБДД работает на месте аварии, выясняя все причины и обстоятельства данной аварии.

Напомни, что на днях на Сахалине в страшном аварии двух грузовиков и кареты "скорой помощи" погибли 5 человек. Среди них двое пациентов. После столкновения "скорая" воспламенилась. Чудом выжила только медсестра, которая в тяжелом состоянии находится в больницу.