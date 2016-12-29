Под Хабаровском 5-летнюю девочку насмерть загрызла собака

Раньше девочка часто играла с этой собакой, а та не проявляла агрессии

Трагедия произошла сегодня днем, 3 февраля, в селе Красносельское под Хабаровском.

Родители с пятилетней дочерью приехали в гости к своим родителям накануне, 2 февраля. Днем 3 февраля во время катания с горки и игры с домашними собаками, одна из собак покусала ребенка. Псина укусила ребенка за шею и повредила сонную артерию. Ребенок скончался в карете "скорой помощи" по дороге в Хабаровскую больницу.

Работавшие на месте происшествия следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники полиции, отмечают, что на руке и ноге ребенка были обнаружены незначительные укусы.

Отмечается, что ребенок раньше часто приезжал к бабушке с дедушкой в гости и неоднократно играл с собаками, а собаки никогда не проявляли признаков агрессии. После случившегося собаку умертвили.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Видео: Piter.TV