Под Анапой мужчина с ребенком сорвались с горы в море на квадроцикле

Очевидцы сняли на видео момент спасательной операции

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось сообщение с видео и происшествии, которое случилось накануне, 26 июня под Анапой на Высокой горе.

Мужчина с сыном, катаясь на горе на квадроцикле по неустановленным причинам сорвались вниз. Сообщается, что и мужчина и ребенок остались живы. Им была оказана медицинская помощь.

На опубликованных кадрах видео видно, с какой высоты упал квадроцикл. Склон довольно крутой, спасателям с носилками с трудом удалось подобраться к потерпевшим.

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