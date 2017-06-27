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Под Анапой мужчина с ребенком сорвались с горы в море на квадроцикле

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Очевидцы сняли на видео момент спасательной операции

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось сообщение с видео и происшествии, которое случилось накануне, 26 июня под Анапой на Высокой горе.

 

Мужчина с сыном, катаясь на горе на квадроцикле по неустановленным причинам сорвались вниз. Сообщается, что и мужчина и ребенок остались живы. Им была оказана медицинская помощь.

 

На опубликованных кадрах видео видно, с какой высоты упал квадроцикл. Склон довольно крутой, спасателям с носилками с трудом удалось подобраться к потерпевшим.

 

 

Видео: ВК,  ИВА l Интересное В Анапе l Анапа

Теги: авария , анапа , видео , квадроцикл , новости регионов
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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