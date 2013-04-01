Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Кино
Сегодня, 11:30
0
MShaffter
715
Код вставки плеера

Почитателям "Шерлока": в интернете набирает популярность загадочный трейлер "Шерлока"

0
 
 

Стали известны даты и время показа сериала в России. В чем сходство и различия постера 4 сезона от предыдущих.

 Почитатели сериала "Шерлока" с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли с нетерпением ждут выхода нового 4 го сезона сериала.

Безусловно, хочется заглянуть хоть одним глазком, что же нас ждет в новом сезоне. В интернете появился загадочный трейлер к фильму, в котором хоть на каплю приоткрывается завеса тайны новых серий. 

Стали известны дата и время выхода полюбившегося сериала на экраны России. Новые серии Первый канал будет транслировать с разницей в одну минуту BBC Оne:

1 серия - в ночь с 1 на 2 января в 0:01

2 серия - в ночь с 8 на 9 января в 0:01

3 серия - в ночь с 15 на 16 января в 0:01

Разительно отличается и постер к сериям нового сезона. На постере 4го сезона хмурый Шерлок без привычного нам пальто и шарфа, а заметно поседевший Ватсон отвернулся в сторону.

В новом сезоне нас ждет что-то страшное и загадочное.

Видео и фото: ВК,CLIQUE

 

Теги: 4 сезон , афиша , бенедикт камбербетч , трейлер , шерлок
Категории: Новости России Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5