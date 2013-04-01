Почитателям "Шерлока": в интернете набирает популярность загадочный трейлер "Шерлока"

Почитатели сериала "Шерлока" с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли с нетерпением ждут выхода нового 4 го сезона сериала.
Безусловно, хочется заглянуть хоть одним глазком, что же нас ждет в новом сезоне. В интернете появился загадочный трейлер к фильму, в котором хоть на каплю приоткрывается завеса тайны новых серий.
Стали известны дата и время выхода полюбившегося сериала на экраны России. Новые серии Первый канал будет транслировать с разницей в одну минуту BBC Оne:
1 серия - в ночь с 1 на 2 января в 0:01
2 серия - в ночь с 8 на 9 января в 0:01
3 серия - в ночь с 15 на 16 января в 0:01
Разительно отличается и постер к сериям нового сезона. На постере 4го сезона хмурый Шерлок без привычного нам пальто и шарфа, а заметно поседевший Ватсон отвернулся в сторону.
В новом сезоне нас ждет что-то страшное и загадочное.
Видео и фото: ВК,CLIQUE