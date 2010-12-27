Почетными гражданами Петербурга выбрали Матвиенко и Патриарха Кирилл

В Петербурге законодательное собрание на закрытом заседании выбрали двух почетных граждан. Ими стали глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

В Петербурге на закрытом заседании 24 мая произошло голосование за почетных граждан города. По итогам наибольшее количество голосов набрали глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

Выбранных почетных граждан поддержали по 45 депутатов. Режиссёр Александр Сокуров, которого поддерживали оппозиционные кандидаты, набрал 12 голосов. А 9 человек отдали своё предпочтение певице Эдите Пьехе.

Остальные участники голосование набрали меньшее количество голосов.

Стало известно, что участники закрытого заседания, перед голосованием спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обратился к депутатам и заявил, что "выбираем не мы, а выбирает Господь"

Стоит заметить, что Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» является пожизненным. Согласно закону, его обладатель получает право на внеочередной приём у губернатора, председателя Законодательного собрания, руководителями городских учреждений и других городских чиновников; право законодательной инициативы; бесплатный проезд в общественном транспорте; обслуживание в залах для официальных делегаций; проживание в Санкт-Петербурге во время праздничных мероприятий за счёт городской казны; ежемесячную доплату к пенсии в 10 МРОТ из бюджета города; рассматривается поправка к закону, предусматривающая ещё одну льготу — похороны за счёт города.

Фото: группа Вконтакте "Священная Цитадель"