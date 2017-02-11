Почему-то не дуэль: налётчики из Азии в Пушкине избили продавца битой и спрятались под машину

Сегодня, 11 февраля в Пушкине разбойники в масках вооружились одной битой и ворвались в торговый павильон в Пушкине, но им не удалось избежать наказания. Буквально через 1000 метров их настигла рука закона — достаточно длинная, чтобы достать одного из подозреваемых из-под автомобиля

По сообщению пресс-службы УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и области, сегодня около половины пятого утра 11 февраля у дома 35 по Ленинградской улице в Пушкине отряд патрулирования остановился на зов о помощи избитого мужчины. Потерпевший заявил, что работает продавцом неподалёку торговом павильоне, и только что на магазин напали разбойники. По словам продавца, буквально только что в магазин ворвались двое неизвестных в масках, избили его битой, забрали 30 тысяч рублей и скрылись из вида.

Впрочем, далеко уйти им не удалось. Злоумышленники попали в поле зрения второго отряда вневедомственной охраны буквально в считанные минуты. Увидев патрульных, подозреваемые выбросили из карманов маски и бросились врассыпную. Один из них забежал во двор между домами 46 и 48 и забился под припаркованный автомобиль. Однако, игра в прятки закончилась "застукиванием". Команда "спрятавшихся" проиграла.

Оказалось, что подозреваемые, — 22 и 24 года, являются приезжими из средней Азии студентами, учащимися в Санкт-Петербурге. У них были изъяты похищенные 30 тысяч рублей. Продавец на настоящий момент госпитализирован. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, рану на голове и перелом левой локтевой кости.



Видео: Piter.TV