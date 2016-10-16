Победительницей теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy стала Кристина Младенович

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Сегодня, 5 февраля 2017 года французская теннисистка Кристина Младенович вышла победительницей из противостояния с Юлией Путинцевой, представлявшей Казахстан, тем самым став победительницей St.Petersburg Ladies Trophy