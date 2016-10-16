Победительницей теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy стала Кристина Младенович

"Сибур Арена" принесла француженке победу в финале обозначенного турнира. Здесь перед лицом победы встретились Кристина Младенович и Юлия Путинцева. Спортсменки отстаивали своё право на победу в течение двух часов и 36 минут, и всё-таки она пришла 23-летней француженке – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Таким образом Кристина Младенович впервые одержала победу в рамках одиночного разряда WTA в своей карьере.
Нелишним будет упомянуть, что данный турнир — St.Petersburg Ladies Trophy — проводился во второй раз. Призовой фонд соревнования составил 753 тысячи долларов. К сожалению, дальше четвертьфинала не смогла зайти и Светлана Кузнецова, представляющая Северную столицу.
Видео: YouTube, WTA