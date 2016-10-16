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Победительницей теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy стала Кристина Младенович

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Сегодня, 5 февраля 2017 года французская теннисистка Кристина Младенович вышла победительницей из противостояния с Юлией Путинцевой, представлявшей Казахстан, тем самым став победительницей St.Petersburg Ladies Trophy

"Сибур Арена" принесла француженке победу в финале обозначенного турнира. Здесь перед лицом победы встретились Кристина Младенович и Юлия Путинцева. Спортсменки отстаивали своё право на победу в течение двух часов и 36 минут, и всё-таки она пришла 23-летней француженке – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Таким образом Кристина Младенович впервые одержала победу в рамках одиночного разряда WTA в ﻿своей карьере.
 
Нелишним будет упомянуть, что данный турнир — St.Petersburg Ladies Trophy — проводился во второй раз. Призовой фонд соревнования составил 753 тысячи долларов. К сожалению, дальше четвертьфинала не смогла зайти и Светлана Кузнецова, представляющая Северную столицу.

 Видео: YouTube, WTA 

Теги: st petersburg ladies trophy , кристина младенович , теннис , юлия путинцева
Категории: Новости СПб Новости России Спорт

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