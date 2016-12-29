По пути из Таллина в Петербург семья тяжело пострадала в ДТП

Автомобиль шел по трассе и из-за метели попал в аварию

Накануне на 110-м км Таллинского шоссе произошла серьезная авария, в которой столкнулись два автомобиля и сильно пострадали три человека – женщина, мужчина и ребенок. Как сообщается, семья из трех человек возвращалась на машине из Таллина в Россию и из-за плохой видимости столкнулась на дороге с другим автомобилем.

По предварительным данным, обе машины двигались в одном направлении. Легковой "Инфинити", объезжая препятствие в условиях сильной метели, по касательной задел микроавтобус. Тот в свою очередь от удара вылетел на встречную полосу и протаранил ехавший за "Инфинити" автомобиль "Тойота".

"Тойота" отлетела на обочину. Ехавшая в ней семья – женщина, мужчина и младенец – серьезно пострадали. Всех троих госпитализировали в таллинские больницы.

Известно, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело. Виновнику дорожной аварии может грозить до пяти лет лишения свободы.

Видео: архив