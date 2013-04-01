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По проспекту Испытателей гулял прохожий с полными карманами наркотиков

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На севере города задержали мужчину с крупной партией нелегального психоактивного вещества

В Приморском районе Петербурга накануне вечером задержали молодого мужчину с полными карманами растительного наркотика.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, у прохожего полицейские обнаружили при себе почти стограммовую пачку с нелегальным психоактивным веществом.

Как сообщается, 33-летний мужчина прогуливался по проспекту Испытателей, когда к нему подошли полицейские. При досмотре при мужчине и был обнаружен незаконный груз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение психотропных веществ. Подозреваемого молодого мужчину задержали.

Видео: архив

Теги: задержание , задержание за наркотики , наркотики , петербург , проспект испытателей
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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