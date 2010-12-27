По Петербургу в День города запустят ночные автобусы, которые доставят пассажиров до метро

В День города Петербурга в ночное время автобусы продублируют линии петербургского метро.

В День рождения Санкт-Петербурга ночью будет работать не только метро, но и специальные автобусы. Поэтому отпраздновав День основания Северной столицы добраться до дома проблем не возникнет. Ночные автобусы обеспечат комфорт в праздничные выходные.

Жители и гости Петербурга смогут воспользоваться двумя группами ночных автобусов в ночь с 26 на 27 мая, а на утро 28 мая транспорт доставит к открытым станциям метро.

Первая группа поедет в ночь с 26 на 27 мая. Транспорт будет следовать по маршрутам номер 1М, 2М, 3М, 4М, 5М - дублирующим линии петербургской подземки.

Вторая группа автобусов выйдет на дороги Северной столицы в ночь с 27 на 28 мая. Это маршруты номер 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Они доставят пассажиров к открытым станциям метро.