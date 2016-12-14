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По книге автора «Игры престолов» снимут сериал
Сегодня, 21:52
0
Sheker
99

По книге автора «Игры престолов» снимут сериал

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Еще одна книга Джорджа Мартина будет экранизирована.

 По произведению автора книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина будет снят новый сериал. Работу над съемками киношедевра организует телеканал Syfy. Речь идет о новелле «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers), которую Джордж Мартин написал еще в 1980 году.

Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала станет Джеффри Бюхлер. Сам же создатель книги не будет работать над проектом, из-за контракта с HBO. Название нового фильма по одноименному роману пока неизвестно. Согласно сюжету, действия происходят в будущем. Планета Земля на грани своего уничтожения. Ученые отправляются в космос, чтобы перехватить таинственный корабль пришельцев, которые могут спасти жителей Земли.

 

Фото:
Twitter: George RR Martin‏

Теги: 7 сезон игра престолов , game of thrones , джордж мартин
Категории: Кино Культура Лента новостей

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