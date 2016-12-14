По книге автора «Игры престолов» снимут сериал

Еще одна книга Джорджа Мартина будет экранизирована.

По произведению автора книги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина будет снят новый сериал. Работу над съемками киношедевра организует телеканал Syfy. Речь идет о новелле «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers), которую Джордж Мартин написал еще в 1980 году.

Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала станет Джеффри Бюхлер. Сам же создатель книги не будет работать над проектом, из-за контракта с HBO. Название нового фильма по одноименному роману пока неизвестно. Согласно сюжету, действия происходят в будущем. Планета Земля на грани своего уничтожения. Ученые отправляются в космос, чтобы перехватить таинственный корабль пришельцев, которые могут спасти жителей Земли.

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Twitter: George RR Martin‏