СК взялся за управляющую компанию дома на Пушкинской, где разбилась девочка

Следователи завели уголовное дело в связи с выполнением работ, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся масштабная проверка.

Следственный комитет Петербурга проводит проверку в связи с падением двухлетней девочки в парадной дома на улице Пушкинской. Служители закона возбудили уголовное дело в связи с тем, что части перил на лестнице были плохо закреплены. То есть управляющая компания, отвечающая за состояние дом, выполняла свою работу без обеспечения требований безопасности жизни и здоровья жителей.

Следователям предстоит большая работа. Сейчас они устанавливают все подробности случившегося. Расследование дела продолжается.

Между тем управляющая компания отремонтировала повредившиеся детали перил. Вместо ажурных балясин установили две металлические трубки.

Напомним, накануне вечером трехлетняя девочка упала в лестничный пролет на Пушкинской улице. Ребенок пролетел с пятого этажа до четвертого. Перепуганная мама и соседи вызвали скорую. Малышку срочно доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Врачи обнаружили у нее множество травм: кататравму, открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга в тяжелой степени, перелом лобной кости, гематома тканей лица. В целом состояние ребенка оценивается как тяжелое.