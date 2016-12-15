По дороге в Пулково перевернулся черный "Мерседес"

На Пулковском шоссе произошло ДТП-перевертыш.

Сегодня днем, 4 июля, на Пулковском шоссе неподалеку от развязки с КАД произошло ДТП. По словам очевидцев, в районе 15 часов дня здесь перевернулся черный "Мерседес". Машина осталась лежать на крыше в крайней левой полосе дороги в сторону Пулково. Из-за этого на шоссе тут же образовались заторы. По состоянию на 16.02 пробка растянулась до 4.5 километров, скорость движения внутри затора не превышает 5-7 километров в час.

Причины ДТП не сообщаются. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем можно увидеть, что иномарка черного цвета лежит на крыше с креном на переднюю часть. Лобовое стекло автомобиля разбито, а крыша серьезно памята. К месту ЧП подъехали машины ДПС и скорой помощи. Информация о состоянии водителя отсутствует.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на этом же отрезке есть и другие дорожно-транспортные происшествия.

Фото: Яндекс.Карты