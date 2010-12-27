Трамвай № 3 будет следовать по Литейному мосту

В Петербурге "тройка" изменит свой маршрут на пять дней.

В Петербурге временно трамвай № 3 будет следовать по Литейному, а не Троицкому мосту. Такие изменения связаны с подготовкой и проведением мероприятия для выпускников "Алые паруса", об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

С пяти часов утра 20 июня до 05:00 25 июня трамвайное движение по Троицкому мосту будет закрыто.

В результате трамвай будет курсировать по следующему маршруту:

от конечной на площади Репина, по Инженерной, улице Белинского, Литейному проспекту и мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно – по Лесному) до станции метро "Выборгская".