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Asyaromanenkova
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Лось бегал по проезжей части Косыгина и врезался в машину

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Очевидцы сняли лося, бегающего по проспекту Косыгина. Животное столкнулось с автомобилем.

На проезжей части Северной столицы снова видели лося. Сохатый выбежал на дорогу проспекта Косыгина. Животное быстро перебегало дорогу. Водитель иномарки не успел затормозить, в результате произошло столкновение. Лось явно напугался, потому что сразу же побежал в другую сторону. При этом зверь лихо перепрыгивал через заграждения. К счастью, столкновения с другими машинами удалось избежать.

Сейчас у лосей период миграции, поэтому они часто выбегают на проезжую часть. На прошлой неделе в Невском районе у дороги заметили лося. В конце июня Piter.tv сообщал, что внедорожник сбил лося на проспекте Энгельса. Столкновения с тяжелой машиной сохатый не пережил.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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