Под КАД из Мурино поедут осенью

Строительство сквозного проезда под Кольцевой автомобильной дорогой в районе Западного Мурино уже началось в Ленобласти.

В Ленинградской области начали строить сквозной проезд под КАД в районе Западного Мурино.



Проезд включает в себя по одной полосе движения в каждую сторону. Стоимость проекта составляет порядка 108 млн рублей. Его реализация позволит разгрузить транспортные потоки в районе Западного Мурино и поселка Бугры.



Ситуацию прокомментировал глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский в ходе инспекции рабочей площадки. По его словам, комплекс работ займет около четырех месяцев. Также глава дорожного комитета подчеркнул, что уже сейчас надо ускорить строительство: к 19 июня здесь должно быть больше рабочих и спецтехники. Объект имеет высокую социальную значимость, администрация области держит его на особом контроле.



В рамках обустройства нового объекта восстановят дорожное покрытие ул. Верхняя протяженностью 1,93 км — от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда и проезда от ул. Шоссейная протяженностью 3,2 км (до границ строительства).