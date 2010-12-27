Станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за бесхозного предмета

Утром в пятницу станцию метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли на вход и выход.

Утро пятницы, 30 июня, началось с перекрытия станции метрополитена. на этот раз для пассажиров закрыли станцию "Площадь Восстания". Как уточняют в пресс-службе подземки, переход на станцию "Маяковская" также недоступен для людей. Перекрыли все в 10.25.

Причиной переполоха стал подозрительный предмет, который нашли на платформе. ожидается прибытие взрывотехников, которые проверят содержимое неизвестного пакета. "Площадь Восстания" находится рядом с Московским вокзалом. Поэтому у нее всегда высокая проходимость. Из-за закрытия некоторые пассажиры могут опоздать на свои поезда.

Некоторые пассажиры дожидаются открытия станции у входа или на "Маяковской". Подобные проверки обычно занимают от 15 минут до пары часов. Поэтому не известно, что лучше: ждать открытия или пересаживаться на другие ветки или наземный транспорт.