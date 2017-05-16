Хозяин подозрительной сумки сам пришел за ней на станцию "Площадь Мужества"

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Площадь Мужества" закрыли на вход и выход.

Во вторник, 16 мая, около двух часов дня на вход и выход закрыли станцию метро "Площадь Мужества". Как уточняют в пресс-службе подземки, причиной стал бесхозный предмет. Вестибюли станции стали недоступны в 14.02.

Поезда проезжают станцию без остановок. на место ждут прибытия специалистов. которые проверят забытый предмет. Пассажирам советуют воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до места назначения или же до соседних станций метрополитена.

В 14.14 станция открылась для пассажиров. При этом дожидаться взрывотехников не пришлось. Как уточнили в подземке, хозяин забытой сумки сам пришел за ней.

Видео: Youtube / Badarga