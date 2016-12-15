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Плавучий отель на Морской набережной оказался опасным для постояльцев
Сегодня, 16:49
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Asyaromanenkova
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Плавучий отель на Морской набережной оказался опасным для постояльцев

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Правоохранительные органы закрыли плавучий отель на Морской набережной из-а множества нарушений. Владелец заведения будет отвечать перед судом.

Транспортная полиция и оперативники городского управления ФСБ наведалась с проверкой в отель на воде на Морской набережной Васильевского острова. Правоохранительные органы нашли многочисленные нарушения в заведении. Оказалось, что у пристани гостиницы "Театро" отсутствовали леерные ограждения. Кроме того, газовые баллоны, металлические и дровяные плиты была незакреплены.

Как уточняют в пресс-службе Северо-Западном следственном управлении на транспорте, владелец не предоставил необходимые документы, подтверждающие исправность пристани.

После проверки хозяин отеля будет отвечать перед законом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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Теги: морская набережная , новости петербурга , новости питера , новости спб , плавучий отель
Категории: Новости СПб

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