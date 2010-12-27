Польша отказалась принимать мигрантов с Ближнего Востока

План Евросоюза по расселению беженцев потерпел сокрушительное фиаско: страны Вишеградской группы уклоняются от программы Брюсселя.

Недавно Кшиштоф Щерский, советник президента Польши по международным делам, заявил, что бюджета страны не хватит на оказание помощи беженцам с Ближнего Востока. Несмотря на материальную поддержку Евросоюза, Польша не может обеспечить достойное проживание мигрантам. Из-за данного инцидента отношения между Варшавой и Брюсселем с каждым днем становятся все более натянутыми. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Впрочем, по словам эксперта Станислава Кувалдина, говорить об окончательном решении Польши пока рано. У члена Вишеградская группы есть еще месяц для урегулирования ситуации с мигрантами. В настоящее время Польша, равно как и Чехия, Венгрия и Словакия, не настроена принимать в своих городах то количество беженцев, которое прописана в квотах ЕС. Пока вся Вишеградская группа ограничивается несколькими сотнями человек.

Небольшие страны в Восточной Европе намерены убедить Евросоюз в своей "материальной несостоятельности". По словам Ирины Остроух, научного сотрудника Института этнологии, лагерь беженцев, следуя программе ЕС, не может выглядеть как гетто. Напротив, прибывшие с Ближнего Востока беженцы должны получить достойное жилье, образование и профессию. А на это, естественно, нужны большие деньги. К вышеперечисленному поляки добавляют проблемы с трудоустройством и рабочими местами.

Однако Евросоюз такая позиция не удовлетворяет: если вопрос с мигрантами не будет решен в течение ближайшего месяца, в ход пойдут санкции.