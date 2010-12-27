Айфон на мыло: нотариуса из Петербурга обманули в салоне связи

Петербургский нотариус обратилась в полицию Приморского района с заявлением о мошенничестве. Торговец телефонами "подсунул" вместо обещанного iPhone 5S хозяйственное мыло.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», днем 15 июня 38-летняя петербурженка купила в салоне сотовой связи на проспекте Испытателей iPhone 5S. Женщина рассказала, что в момент приобретения товара продавец настоял, чтобы коробку не вскрывать в магазине.



Спустя некоторое время нотариус открыла упаковку и обнаружила там хозяйственное мыло.



По заявлению проводится проверка.