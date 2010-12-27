«Подорожник» Северной столицы объединился с московской «Тройкой»

По данным пресс-службы петербургского метрополитена 2 июня в Москве и Санкт-Петербурге поступает в реализацию объединённая транспортная карта двух столиц - «Подорожник» и «Тройка», выпускаемая на одном носителе.

В кассах метрополитена, расположенных в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов, жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут приобрести объединённые транспортные карты «Подорожник-Тройка». В Петербурге карту можно приобрести на станции метро "Площадь Восстания" (вестибюль-2), в Москве - на станции "Комсомольская".В дальнейшем карту можно будет приобрести во всех кассах станций столичной и петербургской подземки.



Для Северной столицы такой опыт в новинку. Работа над созданием объединённой бесконтактной карты двух крупных городов шла более года. Необходимо было решить и протестировать ряд технических и технологических вопросов для того, чтобы карты считывались в валидаторах и турникетах городского транспорта двух городов в обычном режиме, не перекрывая друг друга.



Новая карта "Подорожник-Тройка" будет удобна тем, кто совершает частые переезды из культурной столицы в Третий Рим.



Стоит отметить, что Москва и Петербург выпускают карты с отличным друг от друга дизайном лицевой стороны. На Московской - стандартное изображение карты «Тройка», а эмитированные в Петербурге карты имеют оригинальный дизайн с использованием символов Первопрестольной и Северной столицы. Оборотная сторона у двух карт идентична.

Фото: https://vk.com/piter_metro1955