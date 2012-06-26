"Доктор Кто": Питер Капальди уходит из проекта

Для шотландского актера 10 сезон сериала станет последним. Двенадцатый Доктор покидает свой пост: реакция поклонников.

Питер Капальди не захотел продлевать контракт на главную роль в сериале "Доктор Кто". Актер изъявил желание уйти из проекта, поскольку он не уверен, что сможет достаточно длительное время играть Доктора на должном уровне. В своем интервью Капальди признался, что безумно любит сериал и что ему доставило огромное удовольствие работать с такими людьми. Однако у звезды "Доктора Кто" есть множество других проектов, которые не требуют отлагательств. К тому же, Питер никогда не занимался одним и тем же делом три года. Это к тому, что Капальди играет Доктора аж с 25 декабря 2013 года.

Последний раз Повелитель Времени в исполнении шотландского актера появится в "Рождественском выпуске "Доктор Кто" – 2017". Впрочем, съемки 10 сезона еще продолжаются. Премьера запланирована на весну 2017 года.

Конечно, такое решительное заявление Капальди вызвало бурю эмоций среди поклонников сериала: кто-то очень грустит, а кто-то надеется, что следующий Доктор будет лучше.

Так, к примеру, Rita Ostin в соцсети пишет: "12 Доктор шикарен. Когда 11 регенерировал, я примерно месяц не могла заставить себя начать смотреть 8 сезон. Думала: "Фу, старый Доктор... Что это будет?". Но с первой же серии меня подкупила его великолепная игра. Питер талантливо исполнил эту роль. Да, его Доктор отличается от остальных... Но какое же у него чувство юмора и умение подкалывать людей) А когда я увидела его игру на гитаре...Эпичность зашкаливает! Думаю, не одна я буду скучать по нему". Поддерживает такое заявление и Василий: "Ужас это конец целой эпохи .. Моффат.. Мюрей.. а теперь еще и Капальди".

Хотя, часть поклонников относится к этому событию довольно спокойно. Ведь сколько уже Докторов на совести сериала? Кира Холод пишет: " Меня это печалит, потому что 12 мой любимый Доктор, однако Питер отличный актер, ему действительно не стоит стоять на одном месте

Возлагаю большие надежды на Чибнелла и заранее на нового актера".

Впрочем, некоторые пользователи саркастично подтрунивают над создателями "Доктора Кто", ожидая в будущем сезоне в главной роли увидеть женщину или, скажем, Хью Лори и Бенедикт Камбербэтча. Так или иначе, однозначно предсказать реакцию фанатов на уход Питера Капальди невозможно. А вот кто будет тринадцатым Доктором и что нового он привнесет в полюбившийся сериал, узнаем через год.

Фотографии: группы вконтакте "Doctor Who / Доктор Кто" и "Типичный Доктор Кто | Typical Doctor Who"

Видео: youtube, Doctor Who