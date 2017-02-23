Пистолет, из которого застрелили налетчика, не был наградным

Полиция выясняет, откуда у ветерана Минобороны огнестрельное оружие

Пистолет, из которого военный пенсионер накануне убил одного налетчика и серьезно ранил второго, не был наградным. Как сообщает "Фонтанка", поздней ночью среды, 22 февраля 2017 года, в МВД дали экспертное заключение по поводу "ствола", изъятого у мужчины.

Как сообщается, что этот пистолет Макарова был украден в Казахстане в 1994 году из воинской части и с того времени находится в розыске. Таким образом, стало понятно, что и разрешение на ношение этого пистолета у военного пенсионера, очевидно, ненастоящее.

Таким образом, теперь Юрию Мещерякову может угрожать уголовное преследование за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. Однако, как отмечается, переквалифицировать его действия – стрельбу в налетчиков – не будут, так как, согласно закону, не имеет значения, при помощи чего конкретно оборонялся человек, если не превысил пределов необходимой самообороны.

Напомним, накануне стало известно о том, что у торгового центра произошла перестрелка. Двое грабителей напали на военного пенсионера и попытались завладеть его имуществом. Когда мужчина не поддался, кто-то из преступников открыл огонь. В ответ мужчина достал свой наградной пистолет и ранил нападавших. Одному удалось сесть в Ford, где их дожидался третий злоумышленник-водитель. А вот другому повезло меньше. Он скончался от полученной травмы на месте.

Вечером этого же дня за медицинской помощью в одну из петербургских больниц обратился мужчина с тяжелым огнестрельным ранением ноги.

Как выяснилось, полицейские предполагают, что за медицинской помощью обратился второй нападавший на пенсионера Минобороны. В настоящее время пострадавшего предполагаемого бандита оперируют под конвоем. Подле операционной дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Видео: архив