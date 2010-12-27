Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Пискаревский проспект приправило луком после ДТП
Сегодня, 16:53
0
Asyaromanenkova
0

Пискаревский проспект приправило луком после ДТП

0
 
 

Авария произошла на Пискаревском проспекте днем в среду: из грузовика высыпался лук. Смельчаки отчаянно бросаются на спасение овощей, не боясь попасть под машину.

 Днем в среду, 8 февраля, на Пискаревском проспекте у Металлистов произошло забавное ДТП. В результате столкновения машин на проезжей части оказалась внушительная партия лука. Овощ плотно присыпал дорогу.

Отдельные смельчаки не побоялись остановиться и перейти к месту ЧП, чтобы "спасти" лук. По словам очевидцев, время от времени около кучи овощей останавливались машины и люди нагружали полные пакеты.

Пискаревский проспект приправило луком после ДТП

Проезжающие мимо водители и пешеходы отметили еще одно последствие аварии. Район окутал пленительный запах лука, раздавленного машинами. Около четырех часов вечера на месте аварии появился трактор. В его ковш и собирают овощи.

Событие сразу же вызвало множество шуток в социальных сетях. Кто-то отмечает, что прохожие запасутся луком на внушительных срок. Другие сетуют, что в грузовике был лук, а не пряники, апельсины или пиво. Кто-то вспоминает другие случаи, когда на дороге рассыпались продукты.

Пискаревский проспект приправило луком после ДТП

Пискаревский проспект приправило луком после ДТП

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , дтп , лук , новости спб , пискаревский проспект
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5