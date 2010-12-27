Писательница Светлана Алексиевич умерла в возрасте 68 лет: слухи или правда?

Мировые СМИ сообщают о смерти 68-летней белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Нобелевский лауреат 2015 года, автор книг "У войны не женское лицо", "Чернобыльская молитва" и "Цинковые мальчики" Светлана Алексиевич скончалась в возрасти 68 лет. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на министра культуры Франции Франсуаза Ниссена. Леди-чиновник написала о трагической смерти русскоговорящей женщины-писателя в своем Twitter. Ниссен заявила, что не знает подробностей случившегося и назвал смерть Алексиевич "ужасной новостью". В то же время издания "Meduza" и "Дождь" поставили под сомнение достоверность данной информации. Так, журналисты связались с одним из издателей Алексиевич: он заверил прессу, что его партнер жива и в данный момент летит на самолете в Южную Корею. Однако сама Алексиевич на данный момент недоступна для общения.

Отметим, что родные Светланы Алексиевич пока что не подтвердили факт ее смерти. Еще неделю назад белорусские СМИ писали, что Светлана Алексиевич в данный момент находится за границей. Последним инфоповодом, связанным со всемирно известной писательницей стало сообщение о том, что она предложила помощь женщине-инвалиду, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию.

Светлана Алексиевич родилась в 1948 году в городе Ивано-Франковске (современная Украина). Гражданку Белоруссии, писавшую по-русски, многие называли человеком, который "объединил славянский мир". Во время награждения Светланы Алексиевич Нобелевской премией в 2015 году многие СМИ называли ее "русским автором": ведь все книги писателя написаны на русском языке.