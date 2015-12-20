Писатель Глуховский назвал журналистов Киселева и Соловьева "посланниками ада"

Известный писатель Дмитрий Глуховский раскритиковал профессиональную деятельность журналистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.

Дмитрий Глуховский на пресс-конференции в Петербурге назвал "посланцами ада" телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Автор книг "Метро 2033/2034/2035" раскритиковал их профессиональную деятельность и человеческие качества.

Это посланцы ада. Они тут для того, чтобы затащить нас всех в ад. Понятно, что, когда политический курс в стране меняется на 90 градусов, то многим приходится договариваться с собой. Я могу понять таких людей, таких журналистов. Но только не в случае с Киселевым и Соловьевым, - сказал Дмитрий Глуховский.

Кроме того, писатель удивился способности россиян ставить государственные интересы выше личных.

"Наши люди способны терять свои права во имя чего-то, что навязывает им государство. Ради чего-то якобы "высшего". Вот тот же Крым, я считаю, он нас всех ослабил", - заявил Глуховский.

Отметим, что это уже не первое резкое заявление писателя на политическую тему. Ранее автор "Метро 2033" говорил, что современная Россия напоминает ему антиутопию, а также критиковал деятельность депутата Госдумы Натальи Поклонской. В Петербург же известный писатель приехал для презентации своего романа "Текст".