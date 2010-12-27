Спектальк "Письмовник"

Редкий пример сценического воплощения эпистолярного жанра на российской сцене.

Роман-фантазия современного писателя Михаила Шишкина "Письмовник" обрел сценическое воплощение в стенах Театра "Мастерская". Режиссер Наталья Лапина смогла сделать то, за что редко берутся современные постановщики: превратить непростой эпистолярный роман в театральную вещь. Она не только оживила диалоги главных героев "Письмовника", но и вывела на сцену персонажей, которые лишь упоминаются в их письмах.

Однако в основу драмы легла именно переписка молодого офицера, участвующего в войне России с Китаем, и мещанки, отдыхающей в несколько утрированном мире "русской дачи". Режиссер и актеры смогли сохранить сильные моменты текста Михаила Шишкина и добавить исходному материалу жизни, энергии и убедительности.

Купить билеты на спектакль "Письмовник" 22 февраля можно на сайте театра "Мастерская".