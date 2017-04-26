Станция метро "Пионерская" закрыта по техническим причинам

Пресс-служба метрополитена сообщает, что по техническим причинам закрыта станция метро "Пионерская".

Станция метро "Пионерская" закрыта на вход и выход в среду, 26 апреля. Вестибюли метро стали недоступными в 15.48. В пресс-службе подземки сообщают, что закрыли станцию по техническим причинам. Подробностей пока не известно. Поезда проезжают станцию без остановок.

- Только что проехали мимо, пустая станция, - поделился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь под именем Серега.

Очевидцы увидели трех людей в форме и с автоматами, которые проследовали к станции. Пассажирам можно временно воспользоваться соседними станциями или наземным транспортом.

Возможно, станцию закрыли из-за подозрительного предмета или анонимного сообщения о взрывном устройстве. Тогда станция будет недоступна для пассажиров продолжительное время: пока сотрудники правоохранительных органов не проверят безопасность станции.

Однако причина может быть и в сломанном эскалаторе. Тогда метро снова заработает после ремонта устройства, который обычно не занимает много времени.

ОБНОВЛЕНИЕ. В 16.17 станцию открыли после проверки. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

На этой неделе это уже не первое закрытие станции метро. В понедельник, "Обводный канал" закрыли на вход и выход из-за подозрительного рюкзака.

Видео: Youtube / Вова Новиков