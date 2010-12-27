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Новости Лента новостей
В Петербурге на Невском прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных
Сегодня, 15:10
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Shdaria
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В Петербурге на Невском прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

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В Петербурге 6 июня прошла акция одиночных пикетов в поддержку политзаключенных в России.

 В Санкт-Петербурге 6 июня на Невском проспекте проходил одиночный пикет в поддержку политзаключенных в России.

Начало мероприятия планировалось в 19.00 на пересечении Малой Садовой с Невским проспектом, но только к 19.40 подошли двое активистов. Позже к ним никто так и не добавился.

Мужчина держал в руках плакат, где было написано "Свободу Ивану Непомнящих! Всин на нары! "Узника болотной" избили на в шизо ИК-1 по Ярославской области". 

Сотрудники полиции дежурили напротив активиста и спустя некоторое время полицейские решили проверить документы у мужчины. 

Женщину с плакатом полицейские не тревожили вовсе. 

Напомним, Акция проводилась в рамках "Стратегии-6", которая изначально была связанной с узниками "Болотного дела". Список российских политзаключенных пополнился со времён "Болотного дела" теми, кто в открытую протестовал против войн и агрессивной внешней политики российской власти, в чьих публикациях нашли "признаки экстремизма".

Фото: Piter.tv

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Теги: новости спб , одиночные пикеты , петербург , пикет в поддержку политзаключенных
Категории: Новости СПб Лента новостей

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