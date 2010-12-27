Певице Джамале не заплатят за выступление на "Евровидении-2017"

За выступление на «Евровидении-2017» украинская певице Джамале придется заплатить со своего кармана

Украинская певица Джамала не получит гонорар за выступление на конкурсе. Об этом сообщил продюсер артистки Игорь Тарнопольский. По его словам, государство должно заплатить ее команде 37 тысяч долларов, но они пойдут на издержки при подготовке номеров.

Джамала готовит три номера, для исполнения которых понадобятся финансовые средства, превышающие те, которые готовы выделить власти Украины. Игорь Тарнопольсикй отметил, что для каждого номера шились отдельные костюмы, использовалась запись симфонического ансамбля и нанимались танцоры. Продюсер певицы заявил, что все издержки за выступление девушке придется выплатить со своего кармана.

Ранее в электронной базе данных системы госзакупок Украины Prozorro возникла информация, что Джамала заработает 985,5 тысячи гривен (около 37 тысяч долларов) за выступления в перерывах между выступлениями конкурсантов на "Евровидении-2017".

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Instagram: jamalajaaa