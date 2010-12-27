Наташа Королева показала публике взрослого сына‍

Певица Наташа Королева опубликовала фото повзрослевшего сына Архипа

Сыну Наташи Королёвой и Сергея Глушко которому исполнилось 15 лет. Звёздная мама поделилась этим со своими подписчиками в Instagram, разместив их совместное фото. Поклонники незамедлительно стали поздравлять Наталью с 15-летием её сына Архипа. Некоторые подписчики также отметили внешнее сходство Архипа с его знаменитым отцом, Сергеем Глушко.

Ранее певица отмечала безразличие Архипа к публичности, потому фотографии сына раньше не мелькали в сети. Наталья как-то призналась, что мечтает однажды спеть с сыном дуэтом, но Архип к этому пока не готов.

Сейчас сын Наташи Королевой и Сергея Глушко живет в Америке с бабушкой.

Недавно певица призналась, что они с мужем давно мечтают о втором ребенке, но несколько естественных беременностей звезды, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами.

«Мы хотели, мы старались, но не получилось... И я стала философски относиться к ситуации. Где-то там наверху сидит кто-то неглупый и все решает. И может, не надо так активно провоцировать процесс?» - рассказала ранее Королева.

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Instagram: natellanatella