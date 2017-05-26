Серябкина шокировала фанатов голой попой

Солистка группы " Serebro" поделилась с поклонниками новой порцией откровенных фото. На этот раз девушка предстала в сексуальном купальнике с открытой попой.

Накануне, 26 мая, на официальной странице музыкальной группы "Serebro" появились откровенные фотографии одной из солисток: Ольга Серябкина предстала перед фанатами в откровенном купальнике, оголяющем ее попу. Надо сказать, что за сутки пост оценили почти 80 тысяч человек.

Сама Ольга прокомментировала свои снимки таким образом: "Этим летом мы вместе и я лично будем вас очень удивлять. Впереди много всего неожиданного ... скоро!".

Фанаты от откровенной фотосессии девушки в полном восторге. Они то и дело пишут комплименты девушке, восхищаясь ее фигурой и аппетитными формами.

Впрочем, есть и те, кто заявляет, будто солистки группы "Serebro" могут удивить поклонников лишь фотографиями "в одежде", поскольку откровенных снимков в инстаграме группы - хоть отбавляй.

В начале недели Piter.TV сообщал, что Ники Минаж шокировала фанатов голыми фото.

Видео и фото: инстаграм группы "Серебро"