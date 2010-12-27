Певица Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде вернется в Манчестер и даст благотворительный концерт

Американская поп-артистка Ариана Гранде намерена оказать помощь пострадавшим при теракте в Манчестере. По заявлению певицы в её Instagram, она планирует организовать благотворительный концерт в британском городе, где произошла трагедия 22 мая. Об этом певица сообщила посредством своей страницы в социальной сети Twitter.

«Я вернусь в храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими поклонниками и дать благотворительный концерт, собранные средства от которого пойдут на помощь пострадавшим и их семьям», — сказал Гранде.

Все собранные средства Гранде передаст семьям погибших.



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Instagram: arianagrande