Певец PSY порадовал своих поклонников новыми музыкальными клипами

Корейский исполнитель популярной музыки PSY, прославившийся благодаря хитам «Gangnam Style» и «Gentlemen», выпустил ещё два новых музыкальных клипа

Музыкальные ролики исполнителя под названиями «New Face» и «I Luv It» были опубликованы на официальной страничке певца (officialpsy), на просторах сервиса YouTube в один день – 10 мая.

При просмотре клипов, кроме самого PSY можно заметить и много других известных личностей, которые промелькнули в клипах в качестве своеобразного камео.

Так, в ролике «New Face», мы можем наблюдать появление Son Na-eun – южнокорейской дивы и актрисы. А в ролике к песне «I Luv It» присутствует прославившийся благодаря интернету японец Пико Таро (автор и исполнитель песни PPAP: Pen-Pineapple-Apple-Pen).

Следует заметить, что на данный момент, оба музыкальных клипа (каждый в отдельности) набрали по двадцать миллионов просмотров. Достигнут ли новые песни именитого корейского исполнителя тех же высот, что и нашумевшая летом 2012 года композиция «Gangnam Style», покажет лишь время.

А пока, восторженные фанаты певца обсуждают в комментариях к видео, какой же из музыкальных клипов вышел наиболее интересным и запоминающимся - «New Face» или «I Luv It»?

Анастасия Шишикина

Видео:

YouTube: officialpsy