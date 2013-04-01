Митя Фомин под наркотой управлял своим автомобилем и в итоге остался без прав

При задержании музыкант был неадекватен. Экспертиза показала наличие наркотиков в организме.

Недавно Митю Фомина задержали на Ленинградском проспекте. Он управлял своим Мерседесом, когда сотрудники ГИБДД его остановили. При общении с правоохранителями 42-летний музыкант вел себя неестественно и неадекватно. На что сотрудники полиции решили проверить: не пьян ли водитель. Об этом сообщает Life.



Как оказалось, алкоголь в крови музыканта не обнаружили. Однако поведение Мити Фомина говорило об обратном. Поэтому полицейские отправили телеведущего сдавать анализы на выявление наркотиков в организме. После экспертизы стало понятно, что музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.



Правоохранителями был составлен протокол в отношении Мити Фомина, материалы передали в суд. Московский судья лишил музыканта прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. руб.

Видео: Piter.TV, Анастасия Усцова