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Молодой бас Мариинского театра отравился алкоголем накануне праздников

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Певец прославленного театра поступил в больницу с отравлением этиловым спиртом. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента.

Около двух часов ночи в среду, 22 февраля, в НИИ скорой помощи на Будапештской улице привезли 39-летнего мужчину. У пострадавшего врачи диагностировали отравление этанолом. Пациентом клиники оказался бас Мариинского театра. Его подобрали врачи скорой помощи около дома 4 на улице Союза Печатников.

Состояние певца удалось стабилизировать. Он идет на поправку. Не исключено, что мужчина решил отметить День защитника Отечества накануне праздника. Подробности инцидента уточняются.

Накануне стало известно, что в Ленобласти нашли два трупа: мужчину и женщину. В одном из многоквартирных домов поселке Глебычево Выборгского района нашли два тела. На них нет следов насильственной смерти. Тела направили на экспертизу в морг. По предварительным данным парочка скончалась от отравления суррогатным алкоголем.

Теги: мариинский театр , новости спб , отравление этанолом , певец , скорая , спирт , этанол
Категории: Происшествия

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