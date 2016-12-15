Петроэлектросбыт рассказал, как выявить притворившегося электриком мошенника

В Петроэлектросбыте беспокоятся за абонентов: в последнее время участились случаи ограблений горожан лжеэлектриками организации. В компании рассказали, как определить настоящего сотрудника.

В последнее время в Петербурге стали появляться сообщения о мошенниках, которые представляются горожанам электриками. Пресс-служба Петроэлектросбыт отмечает, что необходимо проверять удостоверения "электриков" и "контролеров".

Но многие мошенники позаботились и об этом: преступники прикрываются поддельными удостоверениями. Петроэлектросбыт советую, как проверить подлинность сотрудника. Нужно спросить у визитера номер вашего счетчика. Он записан на приборах в квартире, а у настоящего электрика должен быть в ведомости. Если собеседник назвать вам номер не смог, но при этом не уходит или даже угрожает, то перед вами мошенник. Можно сдавать его в полицию.

В Петроэлектросбыте также напоминают, что их сотрудники не проверяют плату квитанций и не принимают их оплату на дому. Установка счетчика или другие работы выполняются только по предварительным заявкам. Если ваш гость требует оплатить долги или предлагает платные услуги – нужно сразу звонить в полицию.