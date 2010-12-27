Петербурженка устроила нескольким мужчинам развратное свидание со школьницей-инвалидом

Полиция Северной столицы подозревает местную жительницу в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетнюю девочку, которая является инвалидом первой группы по психическому заболеванию.

Правоохранительным органам Петербурга пришлось разбираться в грязном преступлении. Еще в апреле к ним пришла мать 14-летней девочки и сообщила о ее растлении. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге несколько мужчин растлили школьницу в сауне. По данным матери, несколько мужчин вступили в половой контакт с ее дочерью, которая является инвалидом первой группы по психическому заболеванию. Грязное преступление произошло в сауне на Московском проспекте, недалеко от Сенного рынка.

Полиции удалось выяснить неприятные подробности в ходе расследования. Оказалось, девочку, которой в конце апреля исполнилось 15 лет, на встречу с мужчинами привела 20-летняя женщина. Подозреваемая нигде официально не работает. Правоохранителям удалось изобличить женщину в том, что она вовлекла школьницу в занятие проституцией.

Против молодой женщины возбуждено уголовное дело. Ее задержали. В случаи подтверждения ее вины, ей грозит от трех до восьми лет тюрьмы.