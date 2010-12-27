Ревнивую петербурженку осудят за убийство соперницы уксусной кислотой

В Петербурге 55-летняя женщина пойдет под суд за использование уксуса для решения семейных проблем.

В Петербурге под суд пойдет жестокая женщина, которая убила свою соседку из ревности к общему знакомому. Как пишет "Фонтанка", эта трагедия разыгралась в минувшем октябре на Разъезжей улице. Здесь, 16 октября, в обычной коммунальной квартире 55-летняя Наталья М. облила концентрированной уксусной кислотой спящих соседей: мужчину и женщину. В результате нападения, дама умерла от тяжелых ожогов 34% тела и ожога дыхательных путей. Ее мужчине повезло больше: он получил серьезные травмы и "вечные раны" на коже, но все-таки выжил.

Как стало известно в ходе следствия, поводом для нападения на соседей стала ревность, разыгравшаяся в душе 55-летней женщины. Она долгое время боролась с соседкой за сердце общего знакомого. Но после долгих раздумий петербуржец все-таки выбрал другую. Тогда преступница дождалась, когда парочка соседей заснет, и облила их убийственной жидкостью.

Материалы дела уже переданы в суд, Наталью М. ждет суровый приговор. Ведь ее обвиняют в двух преступлениях: убийстве и нанесении травм средней степени тяжести человеку.