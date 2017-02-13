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Петербурженку изнасиловали на заправке в Автово

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Женщину изнасиловали, ограбили и вышвырнули из автомобиля

В Петербурге 34-летняя женщина заявила в полицию о совершенном в отношении нее преступлении – изнасиловании и ограблении.

По словам потерпевшей, накануне малознакомый мужчина "восточной" внешности вез ее на своем автомобиле "Дэу Нексиа" и приехал на пустынную автозаправку, расположенную на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе.

Там мужчина, который отрекомендовался потерпевшей молодой женщине как "Самир", изнасиловал ее, а затем отнял сумочку с ценностями, вышвырнул женщину из машины и уехал.

Женщина рассказала, что в сумочке были деньги (чуть более одиннадцати тысяч рублей), мобильный телефон и ключи.

Видео: архив

Теги: автово , изнасилование , ограбление , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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