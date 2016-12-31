Любительница пьяное езды оплатила 60 тысяч штрафа, чтобы улететь в теплые страны

Чтобы отправиться в отпуск девушка заплатила не только штраф в удвоенном размере, но и исполнительский сбор.

Молодая петербурженка оплатила свой внушительный штраф за нарушение правил дорожного движения, чтобы ей разрешили выехать за границу. 22-летняя девушка попала во внимание полиции, когда отказалась от медицинского освидетельствования. За это ей выписали штраф в размере 30 тысяч. Кроме того лишили возможности управлять машиной на два года.

Но молодая автоледи была явно не согласна с наказанием. Поэтому штраф не оплачивала. Тогда за нее взялись судебные приставы. Первой мерой стал протокол, который удваивал сумму неуплаченного штрафа. Суд одобрил это решение, но девушка не спешила с оплатой. Тогда сотрудник УФССП вынес постановление о временном ограничении на выезд за границу для должницы.

Тут-то петербурженка засуетилась. Она собиралась на отдых, поэтому не хотела рисковать и сразу пришла к приставам. Пожаловавшись на жизнь. Она все-таки оплатила двойной штраф – 60 тысяч рублей. Кроме того, она также оплатила исполнительский сбор в размере 4200 рублей.

Иногда служители закона идут на необычные способы выманивания должников: Приставы заказали розы и арестовали автомобиль доставщика-должника.