Петербурженка «заминировала» собственный дом и отель

Из-за анонимного звонка постояльцев и персонал гостиницы в Кировском районе Петербурга эвакуировали на улицу. Бомбу не нашли, а вот хулиганку быстро удалось вычислить.

Как сообщает "Фонтанка", около полудня 23 июня постояльцев и персонал отеля по адресу улица Возрождения, 4 потревожил анонимный звонок хулиганки - всех находившихся там людей экстренно вывели на улицу. Стоит сказать, что помимо отеля "Алиот" по этому адресу располагается жилой дом. Причиной эвакуации стала опасность взрыва, о которой незадолго до этого по телефону «112» предупредила женщина.

Взрывное устройство искали взрывотехники ОМОН и полиция, но угроза не подтвердилась. Информированного доброжелателя долго вычислять не пришлось: в телефонном хулиганстве подозревают одну из жительниц дома № 4.

На данный момент женщина разъясняет мотивы своей пятничной выходки полицейским.