Петербурженка «заминировала» собственный дом и отель

Как сообщает "Фонтанка", около полудня 23 июня постояльцев и персонал отеля по адресу улица Возрождения, 4 потревожил анонимный звонок хулиганки - всех находившихся там людей экстренно вывели на улицу. Стоит сказать, что помимо отеля "Алиот" по этому адресу располагается жилой дом. Причиной эвакуации стала опасность взрыва, о которой незадолго до этого по телефону «112» предупредила женщина.
Взрывное устройство искали взрывотехники ОМОН и полиция, но угроза не подтвердилась. Информированного доброжелателя долго вычислять не пришлось: в телефонном хулиганстве подозревают одну из жительниц дома № 4.
На данный момент женщина разъясняет мотивы своей пятничной выходки полицейским.