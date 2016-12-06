Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".
Сообщение в полицию о "находке" на проспекте Обуховской Обороны, 15 поступило около половины девятого вечера. Мужчина пролежал на чердаке так долго, что успел превратиться в мумию. Нашла его 46-летняя местная жительница.
Останки направили в морг для установления причины смерти.
Сегодня, 10:53
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Петербурженка встретила мумию на чердаке дома
В Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".
Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".