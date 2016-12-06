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Петербурженка встретила мумию на чердаке дома
Сегодня, 10:53
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TretyakovaS
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Петербурженка встретила мумию на чердаке дома

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В Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".

Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".

Сообщение в полицию о "находке" на проспекте Обуховской Обороны, 15 поступило около половины девятого вечера. Мужчина пролежал на чердаке так долго, что успел превратиться в мумию. Нашла его 46-летняя местная жительница.

Останки направили в морг для установления причины смерти.

Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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