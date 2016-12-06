Петербурженка встретила мумию на чердаке дома

В Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".

Как сообщает "Фонтанка", в Невском районе Петербурга правоохранительные органы выясняют обстоятельства и давность смерти мужчины, тело которого обнаружили в состоянии "мумии".



Сообщение в полицию о "находке" на проспекте Обуховской Обороны, 15 поступило около половины девятого вечера. Мужчина пролежал на чердаке так долго, что успел превратиться в мумию. Нашла его 46-летняя местная жительница.



Останки направили в морг для установления причины смерти.