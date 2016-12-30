Петербурженка во хмелю спасла истекающего кровью уроженца Узбекистана

Женщина прогуливалась по Автовской улице, когда заметила мужчину с окровавленным животом. Она вызвала пострадавшему скорую помощь.

Ночью со вторника на среду, 11 января, 54-летняя петербурженке выпила и решила прогуляться по улице, чтобы освежиться. Для променада она выбрала Автовскую улицу. Ее решение неожиданно стало важным для жизни молодого уроженца Узбекистана. Дело в том, что на перекрестке с Краснопутиловской улицей женщина наткнулась на мужчину, сидящего на земле. Он руками пытался остановить кровь, которая сочилась у него из живота.

Прохожая сначала спросила, что случилось. Но пострадавший оказался не в состоянии что-то рассказывать, а лишь попросил вызвать скорую. Прибывшая неотложка забрала мужчину в больницу. В больнице удалось выяснить его личность. Оказалось, что пострадавший – 35-летний уроженец Узбекистана.

Узнать подробностей потасовки, в которой мужчина получил ранение, не удалось. Сам пострадавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения. О случившемся сообщили полиции. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.