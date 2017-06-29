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Суд более чем вдвое сократил компенсацию обожженной петербурженке от "Теплосети"

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Пострадавшая в луже кипятка на Васильевском острове петербурженка получит компенсацию от "Теплосетей". Решением суда запрашиваемая сумма сократилась с 500 тысяч до 200.

Петербурженка через суд добилась компенсации ущерба от теплоэнергетиков. Полтора года назад женщина угодила в лужу кипятка на Васильевском острове, образовавшуюся из-за прорванной трубы на улице Кораблестроителей.

За состояние трубы отвечали специалисты "Теплосети" Петербурга. Врачи оценили повреждения горожанки как средние. Она подала в суд на энергетиков, надеясь получить 500 тысяч рублей компенсации. После полутора лет разбирательств наконец-то вынесено решение. Размер компенсации сократили на три пятых до 200 тысяч. Суд признал справедливость требований, но не поддержал размер компенсации.

Видео: Instagram

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Теги: компенсация , новости спб , происшествия спб , прорыв , теплосеть , трубы
Категории: Новости СПб

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