Петербурженка обвинила мужа в растлении дочери

Женщина заметила в поведении мужа к дочери признаки развращения ребенка

В Петербурге женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что чувства ее мужа к их общей пятилетней дочери не похожи на отцовские. Она рассказала, что вечером среды, 5 июля 2017 года случайно стала свидетельницей неподобающего поведения своего 39-летнего мужа.

Женщина написала заявление о растлении ее дочери-дошкольницы, и правоохранители отправились в квартиру, где заявительница живет с семьей. Мужа задержали в квартире на Новоалександровской улице. Его отвезли в отделение полиции и оставили там на двое суток до выяснения обстоятельств произошедшего.

Расследовать случившееся будут по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Видео: архив