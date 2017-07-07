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Петербурженка обвинила мужа в растлении дочери

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Женщина заметила в поведении мужа к дочери признаки развращения ребенка

В Петербурге женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что чувства ее мужа к их общей пятилетней дочери не похожи на отцовские. Она рассказала, что вечером среды, 5 июля 2017 года случайно стала свидетельницей неподобающего поведения своего 39-летнего мужа. 

Женщина написала заявление о растлении ее дочери-дошкольницы, и правоохранители отправились в квартиру, где заявительница живет с семьей. Мужа задержали в квартире на Новоалександровской улице. Его отвезли в отделение полиции и оставили там на двое суток до выяснения обстоятельств произошедшего. 

 Расследовать случившееся будут по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Видео: архив

Теги: новоалександровская улица , петербург , растление , растление малолетней
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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