Во время ремонта петербурженка нашла в пианино ружье погибшего мужа

Пенсионерка из Красногвардейского района сдала Росгвардии охотничье ружье. Оно пролежало в музыкальном инструменте больше 50 лет со смерти мужа.

Недавно в Росгвардию обратилась пожилая женщина с заявлением, что нечаянно обнаружила в пианино ружье своего погибшего мужа. 76-летняя женщина затеяла ремонт в квартире дома №6 по Свердловской набережной. Когда родственники пенсионерки стали двигать фортепиано, они сняли с него крышку корпуса и, к их удивлению, обнаружили внутри музыкального инструмента настоящее огнестрельное оружие. Как выяснилось, оно принадлежало мужу пожилой женщине, который умер еще в 1970 году. О ружье женщина не подозревала, и оно пролежало в квартире, спрятанное в пианино, более 50 лет.

В данный момент оружие изъял, оно хранится в территориальном отделе полиции. В ближайшем будущем его планируют утилизировать. Об это сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу.

Фотография: пресс-служба Росгвардии по Петербургу