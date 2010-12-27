Петербурженка нашла в рыболовных снастях покойного отца нелегальное ружье

Женщина разбирала вещи покойного отца в квартире на улице Димитрова и нашла незарегистрированное ружье. Петербурженка сдала находку в органы и получит денежную компенсацию.

Горожане продолжают сдавать в правоохранительные органы незарегистрированные ружья и другое оружие. Петербурженка разбирала вещи своего покойного отца в квартире на улице Димитрова. В ящике с рыболовными снастями женщина наткнулась на необычную «удочку». Оказалось, что отец тайно от всех хранил ружье.

Женщина решила не скрывать оружие и сразу же сообщила о нем в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Ружье передали экспертам. Специалисты выяснили, что перед ними немецкое гладкоствольное охотничье ружье фирмы "И.П.Зауэр и сын". Из него стреляли патронами 12-эм калибром. Разумеется, служители закона решили проверить списки учета. Ружье не было зарегистрировано и хранилось незаконно.

Так как петербурженка сдала оружие добровольно, то по новому закону ей полагается денежная компенсация. А вот двустволку ждет неминуемая утилизация.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти